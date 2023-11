Karlsruhe erklärt Umwidmung von Corona-Hilfen fürs Klima als verfassungswidrig

Karlsruhe: Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass die Regierung zur Bekämpfung der Corona-Krise gedachte Gelder nicht für den Klimaschutz nutzen darf. Die Änderung des Nachtragshaushalts 2021 sei damit verfassungswidrig, verkündete das höchste Gericht Deutschlands in Karlsruhe. Die Vize-Präsidentin des Gerichts König sprach von einem Verstoß gegen die Schuldenbremse. Damit muss die Ampelregierung ihre Haushaltsplanung neu aufstellen. In Karlsruhe geklagt hatte die Unionsfraktion. Auch sie hatte argumentiert, dass die Bundesregierung mit der Umwidmung des 60 Milliarden Euro umfassenden Corona-Fonds die Schuldenbremse umgeht. In einer ersten Reaktion sagte die SPD-Politikerin Mast, die Koalition sei auf dieses Szenario vorbereitet gewesen. Es habe keine Auswirkungen auf den Haushaltsentwurf für 2024. Der soll am 1. Dezember vom Bundestag verabschiedet werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.11.2023 12:00 Uhr