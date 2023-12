Karlsruhe bestätigt Bundestagsbeschluss zur Wiederholungswahl in Berlin

Karlsruhe: In gut einem Fünftel der Berliner Wahlbezirke muss die Bundestagswahl von 2021 wiederholt werden. Das Bundesverfassungsgericht bestätigte damit einen entsprechenden Bundestagsbeschluss und wies eine Wahlprüfungsbeschwerde der Unions-Fraktion in Teilen zurück. Gleichzeitig werfen sie dem Parlament vor, das Wahlgeschehen nur unzureichend aufgeklärt zu haben. Termin für die Wiederholungswahl ist der 11. Februar. Da die Ampel-Koalition im Bundestag eine deutliche Mehrheit hat, wird nicht erwartet, dass sich durch die Wiederholung an den Machtverhältnissen etwas grundlegend ändert.

