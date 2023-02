Karlsruhe beanstandet Polizeibefugnisse in Mecklenburg-Vorpommern

Kurzmeldung ein/ausklappen Zahlreiche Neuerungen sind in Kraft getreten

München: In Bayern gelten von heute an einige Neuerungen: So fällt etwa die Maskenpflicht für Personal in Arztpraxen und medizinischen Einrichtungen. Patienten müssen allerdings weiter einen Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Das ist auch in Kliniken bundesweit vorgeschrieben. Außerdem müssen von heute an in neuen Verbandskästen für das Auto zwei Corona-Masken enthalten sein. In München gilt von nun an ein Fahrverbot für Diesel-Kraftfahrzeuge der Abgasnorm Euro 4 oder schlechter: Diese dürfen weder auf dem Mittleren Ring noch in die Innenstadt fahren. Es gibt aber Ausnahmen - beispielsweise für Schichtarbeiter und Anwohner. Außerdem tritt heute das sogenannte „Wind-an-Land-Gesetz“ offiziell in Kraft. Bayern muss damit in den kommenden Jahren rund zweieinhalb Mal so viel Platz für Windräder zur Verfügung stellen wie jetzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.02.2023 10:00 Uhr