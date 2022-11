Karlsruhe äußert sich nicht inhaltlich zu frühen Corona-Verordnungen

Nachrichtenarchiv - 17.11.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Karlsruhe: Das Bundesverfassungsgericht hat sich geweigert, zu Fragen des thüringischen Verfassungsgerichtshofs Stellung zu beziehen. Dabei ging es um eine Corona-Verordnung des Bundeslands von vor zwei Jahren. Karlsruhe hat die Fragen dazu für unzulässig erklärt. Das Weimarer Gericht hat auf Antrag der AfD zu entscheiden, ob die in der Verordnung vorgesehenen Beschränkungen von Grundrechten eine ausreichende gesetzliche Basis hatten. Damals hatte es im Infektionsschutzgesetz des Bundes noch keine speziellen Regelungen zu Corona gegeben. Die Thüringer Richter haben den Eindruck, dass sie in der Frage anderer Auffassung sind als die Verfassungsrichter in Sachsen-Anhalt. Deshalb riefen sie Karlsruhe an und baten um Klärung. Das Bundesverfassungsgericht ist allerdings nicht der Ansicht, dass das erforderlich ist.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.11.2022 12:00 Uhr