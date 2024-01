Karlspreis geht an Präsidenten der Europäischen Rabbinerkonferenz

Aachen: Der Karlspreis geht heuer an den Präsidenten der Europäischen Rabbinerkonferenz, Goldschmidt. Das gab das Direktorium des Internationalen Karlspreises zu Aachen am Mittag bekannt. Man wolle damit ein Zeichen für jüdisches Leben und gegen jede Form von Antisemitismus setzen, hieß es. Goldschmidt setze sich in herausragender Weise für Toleranz und Verständigung ein. Seit dem Angriff der militant-islamischen Hamas auf Israel vor rund dreieinhalb Monaten ist die Zahl judenfeindlicher Straftaten in vielen Ländern Europas in die Höhe geschnellt. Goldschmidt war bis vor zwei Jahren Oberrabiner von Moskau. Dann flüchtete er mit seiner Frau, weil er den russischen Überfall auf die Ukraine öffentlich unterstützen sollte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.01.2024 15:00 Uhr