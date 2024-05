Karlspreis der Sudetendeutschen an Juncker

München: Der Europäische Karlspreis der Sudetendeutschen geht in diesem Jahr an Jean-Claude Juncker. Der frühere Präsident der EU-Kommission erhalte die Ehrung für seine Verdienste um eine gerechte Völkerordnung in Mitteleuropa, teilte die Landsmannschaft heute mit. Überreicht wird der Preis an den 69jährigen beim Sudetendeutschen Tag am Pfingstwochenende.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.05.2024 13:00 Uhr