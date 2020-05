Karlizcek mahnt bei weiterer Öffnung von Schulen und Kitas zur Vorsicht

Kretschmer fordert unkomplizierte Kaufprämie für Autos

Berlin: In der Diskussion über eine Kaufprämie für Neuwagen ist Sachsens Ministerpräsident Kretschmer für eine einfache Ausgestaltung. Den Zeitungen der Funke Mediengruppe hat Kretschmer gesagt, sie sollte allenfalls an geringe Umweltvorgaben geknüpft sein. Konkret schlug er vor, Neuwagen zu fördern, die umweltfreundlicher sind als das Auto, das der Käufer dafür abgibt. Kretschmer betonte, man sei in der Autoindustrie in einer dramatischen Situation. Auch Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger bekräftigte die Forderung nach einer Kaufprämie. Im BR-Fernsehen sprach er von einem Trauma, sollten die vielen Beschäftigten, die sich derzeit in Kurzarbeit befinden, ihre Jobs verlieren. Der Autoabsatz müsse endlich wieder anspringen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 21.05.2020 13:15 Uhr