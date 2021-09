Karliczek wünscht bundeseinheitliche Quarantäne-Regeln für Schulen

Nachrichtenarchiv - 04.09.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesbildungsministerin Karliczek plädiert für einheitliche Corona-Quarantäne-Regeln der Bundesländer an den Schulen. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland hat die CDU-Politikerin gesagt, sie würde sich freuen, wenn die Quarantänezeit von 14 Tagen für Kinder mit einer klugen Teststrategie verkürzt werden könnte. Bislang gibt es in den Ländern unterschiedliche Quarantäne-Vorgaben für den Fall, dass sich in einer Klasse ein infizierter Schüler findet. Laut Bundesgesundheitsminister Spahn kann die Quarantäne für ganze Klassen unterbleiben, wenn im Unterricht Masken getragen werden. Pragmatisch wäre, dass nur die Sitznachbarn für fünf Tage in Quarantäne gehen und sich dann freitesten können, so Spahn.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.09.2021 11:00 Uhr