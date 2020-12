Karliczek wirbt bei Biontech-Impfstoff um Vertrauen

Nachrichtenarchiv - 17.12.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Forschungsministerin Karliczek hat dafür geworben, dass sich möglichst viele Menschen gegen das Corona-Virus impfen lassen. Zu Beginn einer Videokonferenz mit den Biontech-Gründern warb sie erneut um Vertrauen. Karliczek betonte, dass bei der Sicherheit und Wirksamkeit des Impfstoffs keine Abstriche gemacht worden seien. In diesem Zusammenhang wies sie darauf hin, dass der Impfstoff an 44.000 Menschen getestet wurde - in einer normalen Studie seien es maximal 10.000. Dadurch habe man viel mehr Daten vorliegen als üblicherweise. Gesundheitsminister Spahn bestätigte, dass Mitarbeiter und Bewohner von Alten- und Pflegeheimen sowie Menschen über 80 die ersten Corona-Impfungen erhalten sollen. Auch medizinisches Personal in Notaufnahmen, Rettungsdiensten oder auf Intensivstationen habe höchste Priorität. In Deutschland soll am 27. Dezember mit dem Impfen begonnen werden, wenn die Europäische Arzneimittelbehörde den Wirkstoff zulässt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.12.2020 13:00 Uhr