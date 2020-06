Karliczek will Impfstoffentwicklung vorantreiben

Nachrichtenarchiv - 18.06.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesforschungsministerin Karliczek will deutsche BioTech-Unternehmen dabei unterstützen, einen Impfstoff gegen das Corona-Virus zu finden. Ein Impfstoff sei ein wesentlicher Baustein, um wieder zu dem Leben zurückzukehren, das man vor der Pandemie gehabt habe, sagte Karliczek. 750 Millionen Euro will das Ministerium deswegen an Fördermitteln ausgeben, mit dem Ziel, so viel Impfstoff wie möglich und so schnell wie möglich für die breite Masse zur Verfügung zu stellen. Dafür sollen schon früh Probanden in klinische Studien einbezogen werden. Außerdem sollen Produktionskapazitäten ausgeweitet werden. Mit einem Impfstoff rechnet die Bundesforschungsministerin frühestens Mitte des nächsten Jahres.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.06.2020 13:00 Uhr