Karliczek will Impfstoff-Engpässe verhindern und nennt Schulen in Deutschland "mittelmäßig"

Berlin: Die Bundesregierung erwartet keine Engpässe, sobald ein Impfstoff gegen das Coronavirus enwickelt ist. Die Produktionskapazitäten in Deutschland würden gerade erhöht, sagte Forschungsministerin Karliczek der "Bild am Sonntag". Ein zugelassener Impfstoff, der für die breite Masse der Bevölkerung geeignet sei, werde aber wahrscheinlich frühestens Mitte nächsten Jahres zur Verfügung stehen, so die Ministerin. Dann wird laut Karliczek jeder, der es will, geimpft werden können. - In ihrer Funktion als Bildungsministerin attestiert Karliczek in der Sonntagszeitung den Schulen in Deutschland nur gutes Mittelmaß. Auch unter Corona-Bedingungen sei der Unterricht im Großen und Ganzen "eher mittelmäßig" gelaufen, sagte sie. Die Pandemie hat der CDU-Politikerin zufolge gezeigt, dass ein Aufbruch im Schulwesen erforderlich sei. Beim Lernen zu Hause habe es Schulen gegeben, an denen Lehrer so gut wie keinen direkten Kontakt zu den Schülern hatten, sagte Karliczek, und wörtlich: "Dann ist es klar, dass die Kinder Lernrückstände aufbauen".

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.07.2020 02:00 Uhr