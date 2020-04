Karliczek warnt vor Flickenteppich bei Unterrichts-Wiederbeginn

Nachrichtenarchiv - 14.04.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In der Diskussion über die allmähliche Lockerung der Corona-Regeln warnt Bundesbildungsministeriun Karliczek vor einem Flickenteppich beim Wiederbeginn des Schulunterrichts. Im Interview mit der "Passauer Neuen Presse" plädierte sie für einheitliche und übergeordnete Kriterien, auf die sich die Bundesländer einigen sollten. Die Frage der Schulöffnungen sei ohnehin eine der schwierigsten in dem angestrebten Normalisierungsprozess. Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina hatte dazu geraten, die Schulen so bald wie möglich wieder zu öffnen und zwar zunächst für die jüngeren Jahrgangsklassen. Nach Angaben von Karliczek wird über das Gutachten der Wissenschaftler heute im Kabinett beraten, morgen sprechen Bund und Länder über das weitere Vorgehen. Bundesjustizministerin Lambrecht hält die Einschränkungen angesichts der Krise für angemessen. Sie versicherte allerdings, dass sie danach wieder zurückgenommen werden. Niemand in der Bundesregierung sei daran interessiert, die Maßnahmen auch nur einen Tag länger aufrecht zu erhalten als unbedingt notwendig.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.04.2020 07:00 Uhr