Karliczek verteidigt Sonderprogramm für Impfstoffentwicklung

18.06.2020 09:00 Uhr

Berlin: Bundesforschungsministerin Karliczek will die Impfstoffentwicklung für das Coronavirus vorantreiben. Heute präsentiert sie dazu ein Sonderprogramm. 750 Millionen Euro sind darin vorgesehen, um einerseits größere Studien zu finanzieren. Andererseits soll die vorsorgliche Produktion von Impfstoffen gefördert werden, noch bevor die Wirksamkeit des Mittels offiziell belegt ist. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF hat Karliczek das Programm verteidigt. Es handele sich dabei um ein - so wörtlich - "Risikoinvestment", denn Impfstoffentwicklung dauere normalerweise Jahrzehnte. Aber man versuche jetzt Entwicklung und Produktion zu beschleunigen. Mit einem Impfstoff gegen das Corona-Virus rechnet Karliczek in 12 bis 18 Monaten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.06.2020 09:00 Uhr