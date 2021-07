Karliczek und Weil rufen Erwachsene zum Impfen auf

Nachrichtenarchiv - 24.07.2021 17:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Mehrere Politiker haben die Menschen in Deutschland noch einmal aufgerufen, sich impfen zu lassen. Hintergrund ist die steigende Zahl von Corona-Neuinfektionen. Bundesbildungsministerin Karliczek verwies auf die Situation von Kindern und Jugendlichen: Für den Großteil von ihnen sei entweder kein Impfstoff zugelassen - oder es gebe keine entsprechende Empfehlung. Deshalb müssten sich möglichst alle Erwachsenen solidarisch zeigen. Auch Niedersachsens Ministerpräsident Weil verlangte Fortschritte in der Impfkampagne. Nur wenn mindestens 80 Prozent der Menschen in Deutschland geimpft seien, könne es wieder ein Leben in Normalität geben, sagte der SPD-Politiker. Dem Robert Koch-Institut zufolge sind aktuell gut 49 Prozent der Gesamtbevölkerung vollständig geimpft.

Quelle: BR24 Nachrichten, 24.07.2021 17:45 Uhr