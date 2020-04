Karliczek sieht Schulen wegen Corona vor enormer Herausforderung

Nachrichtenarchiv - 16.04.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesbildungsministerin Karliczek sieht die Schulen in der Corona-Krise vor einer enormen Herausforderung. Wie die CDU-Politikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte, muss jetzt die beschlossene schrittweise Öffnung der Schulen unter strenger Einhaltung der Infektionsschutzregeln organisiert werden. Da gebe es viele komplexe Fragen zu lösen, so Karliczek. Der Vorsitzende des Bundeselternrats, Wassmuth, sagte, es sei ausgeschlossen, dass die Schulen ihre oft maroden sanitären Einrichtungen rechtzeitig in Ordnung bringen, wie es in dieser Pandemie-Situation nötig wäre. Die Versäumnisse der letzten Jahre rächten sich jetzt bitter.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.04.2020 08:00 Uhr