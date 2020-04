Karliczek sieht noch lange Corona-Beschränkungen an Schulen

Nachrichtenarchiv - 30.04.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesbildungsministerin Karliczek rechnet für den Schulbetrieb mit Beschränkungen bis weit ins nächste Schuljahr hinein. Wie Karliczek dem BR sagte, werden die Schulen den Regelbetrieb erst dann wieder aufnehmen können, wenn ein Impfstoff gefunden ist und große Bevölkerungsgruppen geimpft sind. Das werde vermutlich erst in 12 bis 18 Monaten der Fall sein. Bis dahin, so die CDU-Ministerin, werde es eine Mischform von Präsenzunterricht und digitalem Unterricht geben. In den Schulen seien strenge Hygiene- und Abstandsregeln zu befolgen. Um versäumten Stoff nachzuholen, seien Sommercamps in den Ferien auf freiwilliger Basis denkbar, so Karliczek.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.04.2020 06:00 Uhr