Karliczek schließt Einschränkungen für ungeimpfte Kinder an Schulen aus

Bundeswehr startet mit Evakuierung deutscher Staatsangehöriger

Kabul: Die Bundesregierung fliegt die ersten deutschen Botschaftsmitarbeiter aus Afghanistan aus. Laut Außenminister Maas schickt die Bundeswehr in der Nacht außerdem mehrere Transportmaschinen in die Hauptstadt Kabul, um weitere Evakuierungen vorzubereiten. Dabei geht es auch um sogenannte afghanische Ortskräfte, die für Deutschland gearbeitet haben und nun um ihr Leben fürchten müssen. Deutschland und andere Länder hatten ihre Botschaften geschlossen und das Personal in den militärisch gesicherten Bereich des Flughafens verlegt. Die Taliban sind in die Hauptstadt Kabul einmarschiert und haben am Abend auch den Präsidentenpalast besetzt. - Der Weltsicherheitsrat will sich am heutigen Montag mit der Lage befassen. Generalsekretär Guterres rief zur Wahrung der Menschenrechte besonders von Frauen und Mädchen auf.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.08.2021 00:00 Uhr