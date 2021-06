Karliczek lobt Erkenntnisse der Polarexpedition

Schüler dürfen bei Pausen im Freien Masken ablegen

München: Obwohl sich die Corona-Lage in Bayern positiv entwickelt, wird es im Freistaat vorerst keine weiteren Lockerungen geben, auch nicht bei der Maskenpflicht. Das sagte Staatskanzlei-Chef Herrmann nach der heutigen Kabinettssitzung. Man habe sich mit Fachleuten von der Ludwig-Maximilians-Universität München beraten - diese mahnten mit Blick auf die sogenannte Delta-Variante weiter zur Vorsicht, so Herrmann. Einzig für Bayerns Schüler sind Erleichterungen vorgesehen. Sie können künftig unter freiem Himmel die Schutzmasken ablegen - also in den Pausen, bei Wandertagen oder Exkursionen. Anders wird die Regelung in Baden-Württemberg gehandhabt. Dort müssen Schüler ab übernächster Woche in den Klassenzimmern keine Masken mehr tragen - vorausgesetzt es gab an der jeweiligen Schule zwei Wochen lang keine Corona-Infektion mehr und in der Region liegt die Inzidenz unter 35.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2021 17:00 Uhr