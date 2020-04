Karliczek kündigt Hilfe für Studenten nach Jobverlust an

Nachrichtenarchiv - 12.04.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Studierende, die wegen der Corona-Krise keine Einkünfte haben, sollen zusätzliche unbürokratische Finanzhilfen bekommen. Das sagte Bundesbildungsministerin Karliczek der Deutschen Presseagentur - sie hatte das Vorhaben bereits Ende der Woche ihren Ministerkollegen in einem Brief angekündigt. Demnach sollen diejenigen, die ihren Job verloren haben, als Überbrückungshilfe ein zinsloses Darlehen beantragen können. Ihr Ziel sei es, dass niemand aus finanziellen Gründen das Studium wegen der Corona-Pandemie aufgeben müsse, so Karliczek weiter. Vor allem den Studierenden, die pandemiebedingt in eine finanzielle Notlage geraten, aber nicht Bafög-berechtigt sind, wolle man helfen und eine kurzfristige Pandemie-Rückversicherung schaffen.

