Karliczek kritisiert Tempo bei Digitalisierung der Schulen

Söder fordert neue Strategie für Militäreinsätze

Berlin: Aufgrund der Entwicklungen in Afghanistan mehren sich die Forderungen nach einer Reflexion von Bundeswehreinsätzen. CSU-Chef Söder forderte in der "Bild am Sonntag" eine neue Strategie. Der Glaube, nur mit Ausbildung und Sanitätsdienst an internationalen Einsätzen teilzunehmen, habe sich als sicherheitspolitischer Trugschluss erwiesen, so Söder. Außerdem forderte er neue Waffensysteme. Dass es noch keine bewaffneten Drohnen gebe, ist in seinen Augen die Schuld der SPD. Söder kündigte an, zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigungsausgaben in einen Koalitionsvertrag aufzunehmen. Die Grünen-Kanzlerkandidaten Baerbock fordert, alle Auslandseinsätze der Bundeswehr zu überprüfen. In den Zeitungen der Funke Mediengruppe schlug sie eine unabhängige Evaluation mit Fachleuten aus der Bundeswehr, mit Friedensforscherinnen und Entwicklungsexperten vor. Sie griff die Bundesregierung scharf an und warf ihr vor, sie habe lieber den Kopf in den Sand gesteckt anstatt die Ortskräfte vor den Taliban zu retten.

Quelle: BR24 Nachrichten, 29.08.2021 08:00 Uhr