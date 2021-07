Karliczek fordert Präsenzpflicht an Schulen nach den Ferien

Nachrichtenarchiv - 10.07.2021 12:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesbildungsministerin Karliczek hat sich für eine generelle Präsenzpflicht für Schüler nach den Ferien ausgesprochen. Sie sei zuversichtlich, dass die Schulen im Herbst grundsätzlich offen gehalten werden können, sagte sie der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Als Grund dafür nannte sie die steigende Impfquote sowie die mittlerweile gute Teststruktur. Sie erklärte, es werde Rahmenbedingungen geben, unter denen sicherer Unterricht gewährleistet werden könne. Ausnahmen für vorerkrankte und besonders gefährdete Kinder müssten aber möglich sein, so die CDU-Politikerin. Sie betonte, vor Schulbeginn nach den Ferien sollten alle Schüler einmal getestet werden, danach müsse es regelmäßige Testungen geben. Angesichts der Virus-Varianten schloss Karliczek erneute Schulschließungen aber nicht gänzlich aus. In einer Pandemie könne man niemals etwas garantieren oder ausschließen, so die Ministerin.

