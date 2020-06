Karliczek fordert Milliardenprogramm für Wasserstofftechnologie

Nachrichtenarchiv - 01.06.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesforschungsministerin Karliczek dringt auf ein Milliardenprogramm, um die Wasserstofftechnologie zu fördern. Die CDU-Politikerin sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, bis 2025 solle Deutschland Weltmeister auf dem Gebiet werden. Es solle Technologien erforschen, entwickeln und herstellen, die weltweit Standards setzten und das Potential hätten für neue Exportschlager "Made in Germany". Karliczek stellte in Aussicht, dass die Bundesregierung die nationale Wasserstoffstrategie in Kürze verabschiedet. Bald darauf werde das Forschungsministerium einen Förderaufruf für eine Ideen-Börse starten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 01.06.2020 05:00 Uhr