Karliczek fordert Milliarden-Paket für Wasserstofftechnologie

Nachrichtenarchiv - 01.06.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesforschungsministerin Karliczek wirbt für ein Milliarden-Förderungspaket für die Wasserstofftechnologie. In einem Interview hat die CDU-Politikerin gesagt, es gehe darum, in Deutschland die technischen Verfahren zu entwickeln und herzustellen. So könne man Weltmeister auf dem Gebiet des Grünen Wasserstoffs werden und weltweit Standards setzen. Ihr Ziel sei es, mit Hilfe der Forschung schnell in die großindustrielle Anwendung zu kommen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.06.2020 12:00 Uhr