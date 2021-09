Karliczek fordert Geschlossenheit in der Union

Nachrichtenarchiv - 28.09.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesbildungsministerin Karliczek von der CDU hat angesichts der scharfen Debatte in der Union über die Folgen des Wahldebakels Geschlossenheit gefordert. Für das Wahlergebnis würden alle Verantwortung tragen, sagte sie. In diesem Geiste sollte man über die dringende Frage sprechen, welche Konsequenzen zu ziehen sind. Zuvor war die Kritik an dem Kanzlerkandidaten der Union, Laschet, lauter geworden, nachdem er ein Jamaika-Bündnis anstrebt. Hessens Ministerpräsident Bouffier sagte, man habe keinen Anspruch auf Regierungsverantwortung. Die Unionsfraktion kommt am Nachmittag zu ersten Beratungen nach der Bundestagswahl zusammen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.09.2021 15:00 Uhr