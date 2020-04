Karliczek erwartet noch lange Corona-Beschränkungen an Schulen

Nachrichtenarchiv - 30.04.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesbildungsministerin Anja Karliczek rechnet für den Schulbetrieb mit Beschränkungen bis in das nächste Schuljahr hinein. Die Ausnahmesituation werde bis weit in das nächste Schuljahr andauern, sagte die CDU-Politikerin der Funke Mediengruppe. Erst wenn große Bevölkerungsgruppen geimpft seien, werde man zum gewohnten Unterricht zurückkehren. Bis dahin, so Karliczek, werde es eine Mischform von Präsenzunterricht und digitalem Unterricht geben. Um versäumten Stoff nachzuholen, seien Sommercamps in den Ferien auf freiwilliger Basis denkbar.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.04.2020 02:00 Uhr