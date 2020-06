Karliczek dämpft Hoffungen auf schnellen Impfstoff gegen Corona

Nachrichtenarchiv - 18.06.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesforschungsministerin Karliczek hat Hoffnungen auf schnelle Durchbrüche bei der Suche nach einem Coronavirus-Impfstoff gedämpft. Die Menschen sollten hier keine Wunder erwarten. Es sei davon auszugehen, dass ein Impfstoff frühestens Mitte nächsten Jahres zur Verfügung stehe, so Karliczek. Das sei trotzdem rasend schnell, da die Impfstoffentwicklung sonst meist zehn oder sogar 15 Jahre dauere, so die Ministerin weiter. Karliczek stellte am Mittag ein Sonderprogramm ihres Ministeriums vor, mit dem die Entwicklung von Impfstoffen gegen Covid-19 weiter unterstützt werden soll. Das Programm hat ein Volumen von 750 Millionen Euro. Interessierte Unternehmen können bis Mitte Juli Geld aus dem neuen Topf beantragen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.06.2020 14:00 Uhr