Karl Geiger ist neuer Skiflug-Weltmeister

Intensivmediziner fordern sofortigen Lockdown

Nürnberg: Zahlreiche deutsche Intensivmediziner halten die aktuelle Corona-Situation in Deutschland für unverantwortlich. Angesichts der hohen Infektions- und Totenzahlen müsse die Politik unverzüglich handeln. So forderte nun der Chefarzt der Covid-Station am Klinikum Nürnberg, Professor Joachim Ficker, einen sofortigen, bundesweiten Lockdown. Man sei am Limit, insbesondere in der Notfallversorgung und Intensivversorgung stoße man derzeit an seine Grenzen, so der Chefarzt. Gestern hatte das Klinikum Nürnberg den Pandemie-Alarmfall ausgerufen. Damit will das Krankenhaus die Beschäftigten flexibel in Bereichen mit erhöhtem Bedarf einsetzen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.12.2020 16:45 Uhr