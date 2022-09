Karitative Einrichtungen sehen ihre Existenz gefährdet

Nachrichtenarchiv - 24.09.2022 07:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die hohen Energiekosten bringen karitative Einrichtungen in finanzielle Schwierigkeiten. Diakonie-Präsident Lilie sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, täglich gebe es Notsignale von Pflegeheimen, Kindergärten oder Betreuungsdiensten, die im schlimmsten Fall ihren Betrieb einstellen müssten. Damit sei die Versorgung genau der Menschen gefährdet, so Lilie, die in der Krise besonders auf Unterstützung angewiesen seien. Auch DRK-Präsidentin Hasselfeldt drängt auf einen Rettungsschirm in Form eines Sonderfonds. Caritas-Präsidentin Welskop-Deffaa forderte schnelle Lösungen und verwies darauf, dass gemeinnützige Einrichtungen nur begrenzte Rücklagen hätten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.09.2022 07:45 Uhr