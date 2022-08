Kardinalsversammlung im Vatikan ist beendet

Nachrichtenarchiv - 30.08.2022 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Im Vatikan ist die Kardinalsversammlung mit den Beratungen zur neuen Verfassung des Kirchenstaates zu Ende gegangen. Papst Franziskus und fast 200 Kardinäle hatten über den weiteren Kurs der katholischen Kirche beraten. Ein zentraler Punkt der neuen Verfassung ist die Möglichkeit, künftig auch Laien und Frauen an die Spitze der Behörden des Kirchenstaates zu setzen. Das war bislang Kardinälen vorbehalten. Diese Neuerung stellt eine der tiefstgreifenden Reformen in der Neuorganisation der sogenannten Römischen Kurie dar. Die Gespräche sind nach Angaben des Vatikans in einem, so wörtlich, "brüderlichen Klima" verlaufen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.08.2022 23:00 Uhr