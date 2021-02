Kardinal Woelki gibt Fehler bei Aufarbeitung von Missbrauch zu

Nachrichtenarchiv - 20.02.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Köln: Bei der Aufarbeitung des Missbrauchsskandals hat der Kölner Kardinal Woelki Fehler eingeräumt. In einer am Abend veröffentlichten Videobotschaft sagte Woelki wörtlich: "Da habe ich auch Schuld auf mich geladen." Gleichzeitig versprach er eine konsequente Aufarbeitung. Woelki hatte ein Gutachten zum Missbrauchsskandal im Erzbistum Köln in Auftrag gegeben. Es ist seit längerem fertig. Der Kardinal hält es aber unter Verschluss, angeblich wegen rechtlicher Bedenken. Stattdessen hat er neues Gutachten bestellt, was auf Kritik stieß. Das Nachrichtenmagazin "Spiegel" berichtet in seiner neuen Ausgabe, dass im größten deutschen Bistum weit mehr Kinder missbraucht worden sein sollen als bisher bekannt. Seit 1975 hat es demnach möglicherweise mehr als 300 Opfer gegeben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.02.2021 23:00 Uhr