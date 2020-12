Kardinal Woelki äußert sich auch zu Missbrauch in der Kirche

Nachrichtenarchiv - 25.12.2020 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Köln: Im Rahmen der Christmette im Dom hat Kardinal Woelki heute um Verzeihung gebeten. Hintergrund sind Vorwürfe, er habe Missbrauchsfälle im Erzbistum Köln nicht aufgeklärt. In einem persönlichen Wort während des Gottesdienstes sagte der Kardinal, er habe zu den Sorgen in der Gemeinde wegen Corona leider noch eine Bürde hinzugefügt. Woelki steht unter anderem in der Kritik, weil er ein Gutachten zu sexuellem Missbrauch mit der Begründung zurückgehalten hatte, es habe methodische Mängel. Das Erzbistum will nun ein neues Gutachten im März vorlegen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.12.2020 19:00 Uhr