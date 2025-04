Kardinal Reinhard Marx zeigt sich erschrocken und traurig über Tod von Papst Franziskus

München: In Deutschland und auch weltweit halten die Würdigungen für den verstorbenen Papst an. Der Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx, sagte dem BR am Abend, er wisse aber auch, dass es Franziskus‘ Traum gewesen sei, inmitten des Volkes Gottes, sozusagen aktiv, bei seinem Dienst zu sterben. Vom neuen Papst erhofft sich Kardinal Marx, dass dieser ebenso wie Franziskus die ganze Menschheitsfamilie, den ganzen Planeten in den Blick nehmen und Frieden für alle fordern werde. Bundespräsident Steinmeier sprach davon, dass die Welt mit Franziskus ein leuchtendes Zeichen der Hoffnung verliere. In den USA kündigte Präsident Trump an, zum Begräbnis des Papstes zu reisen. Er nannte den Verstorbenen einen guten Mann, der hart gearbeitet habe. In Argentinien, Franziskus Heimat, ordnete die Regierung eine Woche Staatstrauer an.

