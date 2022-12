Kardinal Marx und Landesbischof Bedford-Strohn würdigen Benedikt

Nachrichtenarchiv - 31.12.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Kardinal Marx hat mit großer Trauer auf die Nachricht vom Tod des emeritierten Papstes reagiert. Der Erzbischof von München und Freising sagte, Benedikt der Sechzehnte sei ein großer Papst gewesen und habe sein Hirtenamt stets mit Freimut und starkem Glauben ausgeübt. In ihm habe sich Intellektualität mit einer tiefen, ehrliche Frömmigkeit vereint. Dem Erzbistum München und Freising war Benedikt laut Marx als Priester, Professor, Erzbischof, Kardinal oder Papst stets eng verbunden. Der evangelische Landesbischof Bedford-Strohm sprach Papst Franziskus und der katholischen Kirche seine herzliche Anteilnahme am Tod des emeritierten Papstes aus. Er habe großen Respekt vor dem Lebenswerk des früheren Papstes, ganz besonders vor seiner theologischen Gelehrsamkeit, so Bedford-Strohm.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.12.2022 14:00 Uhr