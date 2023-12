Kardinal Marx ruft zum Einsatz für Demokratie auf

München: Kardinal Marx hat in seiner Silvester-Predigt dazu aufgerufen, sich für die Demokratie einzusetzen. Im Münchner Liebfrauendom sagte Marx am Abend, er schaue mit großer Sorge auf das kommende Jahr. Zum einen wegen der Kriege vor unserer Haustür, zum anderen wegen der Gefahren für die Demokratie, die von autoritärem Denken, von Populismus und Verschwörungstheorien ausgingen. Für Christinnen und Christen sei deshalb die Kraft des Gebets von großer Bedeutung. Im Frankfurter Dom sprach der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bätzing. Er sieht die großen Kirchen in einem dramatischen Niedergang: Die Mehrheit der Bevölkerung sei religiös kaum noch ansprechbar, betonte Bätzing. Ohne Reformen würden sich die Probleme noch verschärfen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.12.2023 21:00 Uhr