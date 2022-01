Kardinal Marx kündigt Analyse und Konsequenzen nach Missbrauchs-Gutachten an

Nachrichtenarchiv - 20.01.2022 18:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der Erzbischof von München und Freising, Kardinal Marx, hat sich betroffen gezeigt über das heute vorgestellte Missbrauchs-Gutachten. Bei einer Stellungnahme sagte Marx, es sei ein wichtiger Baustein zur Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs in seinem Erzbistum und der katholischen Kirche insgesamt. Man werde es intensiv analysieren und über Konsequenzen nachdenken. Die Missbrauchskrise sei und bleibe eine tiefe Erschütterung, so Marx. Die Aufarbeitung könne nicht getrennt werden von einer Erneuerung der Kirche. Das Gutachten hat neben Marx selbst auch den emeritierten Papst Benedikt den Sechzehnten belastet. Die Autoren werfen letzterem unter anderem vor, sich in seiner Zeit als Erzbischof in München und Freising in vier Fällen falsch verhalten zu haben. Dabei gehe es unter anderem um zwei katholische Priester, die weiter als Seelsorger arbeiten durften, obwohl sie wegen Missbrauchs strafrechtlich sanktioniert worden waren. Die Autoren äußerten außerdem deutliche Zweifel an Benedikts Stellungnahme, wonach er deshalb nicht gehandelt hat, weil er von den Vorfällen nichts wusste.

Quelle: BR24 Nachrichten, 20.01.2022 18:15 Uhr