Kardinal Marx kritisiert "Rhetorik von Sieg und Niederlage" im Ukraine-Konflikt

Meldungsarchiv - 08.04.2023 07:00 Uhr Aktuelle Meldungen

München: Kardinal Marx hat die internationale Gemeinschaft mit Blick auf den Ukraine-Krieg davor gewarnt, einseitig auf eine militärische Lösung zu setzen. Frieden werde nie mit Waffen erreicht, sagte der Erzbischof von München und Freising im Interview mit dem BR. Es sei richtig, Kriegsgerät an die Ukraine zu liefern. Zugleich müssten die Kriegsparteien aber einen Weg finden, die Waffen schweigen zu lassen. Auch die Bundesregierung stehe in der Verantwortung, an einer diplomatischen Lösung mitzuarbeiten. Die Rhetorik von Sieg und Niederlage hilft nach Ansicht des Kardinals nicht weiter. Der Krieg in der Ukraine steht heute auch im Mittelpunkt bei den Ostermärschen bundesweit. Größere Kundgebungen in Bayern sind in München, Augsburg, Würzburg und Weiden geplant.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.04.2023 07:00 Uhr