Kardinal Marx fordert stärkere Kritk an Hamas aus arabischen Ländern

München: Kardinal Reinhard Marx hat die arabischen Länder aufgefordert, den islamistischen Terror gegen Israel stärker zu kritisieren. Am Rande einer Veranstaltung des Andechser Europatages sagte der katholische Geistliche, wenn bei den aktuellen kriegerischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten Menschen zu Menschen erster und zweiter Klasse deklariert würden, sei das das Ende der Zivilisation. Religion sei dabei mitunter Teil des Problems, denn man könne sie benutzen. Es sei blasphemisch, wenn Frauen und Kinder massakriert würden und man dabei rufe, Gott ist groß, so der Erzbischof von München und Freising. Wörtlich sagte er: " Ich höre zu wenig aus der arabischen Welt, dass dem widersprochen wird." Das, so Marx, könne man erwarten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.10.2023 13:00 Uhr