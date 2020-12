Kardinal Marx fordert mehr Rücksicht auf das Gemeinwohl

Nachrichtenarchiv - 31.12.2020 09:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Kardinal Marx ruft in seiner Jahresschlusspredigt dazu auf, angesichts der Coronapandemie das Gemeinwohl im neuen Jahr stärker in den Blickpunkt zu rücken. Denn es habe sich gezeigt, dass diejenigen leichter mit der Krise fertig werden, die Kapital und Eigentum besitzen und nicht von ihrer Hände Arbeit leben müssen, so der katholische Erzbischof von München und Freising laut einem vorab verbreiteten Manuskript. Er befürchtet, dass sich die Ungleichheiten durch die Pandemie weltweit verstärken. Trotz der Impfungen gehe die Krise weiter. Doch abstrakte Zahlen sagten wenig darüber aus, was sie für die Menschen bedeute. Marx ruft dazu auf, auf jedes einzelne Schicksal der Pandemie zu blicken. Erst dann werde erfahrbar, dass es hier um Leben und Tod gehe. Die Predigt hält der Kardinal heute um 17 Uhr im Liebfrauendom in München.

