Kardinal Marx eröffnet Sternsingeraktion für Bayern

Kurzmeldung ein/ausklappen Neue israelische Regierung erklärt Siedlungsbau zu oberster Priorität

Jerusalem: Die neue israelische Regierung hat vor ihrer morgigen Vereidigung erklärt, dass der Siedlungsbau im Westjordanland für sie am wichtigsten ist. So steht es in den Richtlinien, die die Likud-Partei des künftigen Ministerpräsidenten Netanjahu am Vormittag bekannt gegeben hat. Demnach sollen auch neue Siedlungen in jenen Gebieten entstehen, die die Palästinenser für einen künftigen Staat beanspruchen. Für die Aussöhnung zwischen Israelis und Palästinensern dürfte das eine weitere Belastung sein. Allerdings plant die Koalition aus Likud, ultraorthodoxen Parteien und einer ultranationalistischen Fraktion auch Reformen, die große Teile der eigenen Bevölkerung gegen sich aufbringen könnten. Es ist die am weitesten rechts stehende Regierung, die Israel je hatte.

