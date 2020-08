Kardinal Marx begeht Mariä Himmelfahrt mit Gläubigen

Ministerium informiert erst am Sonntag über Corona-Testpanne

München: Nach der schweren Panne an Corona-Teststationen in Bayern will das Gesundheitsministerium erst am Sonntagnachmittag darüber informieren, ob mittlerweile alle positiv Getesteten benachrichtigt worden sind. Wie ein Ministeriumssprecher auf BR-Anfrage mitteilte, werden bis dahin noch weitere Daten abgearbeitet. Eigentlich hatte Gesundheitsministerin Huml konkrete Zahlen für Donnerstagmittag angekündigt. Die Bekanntgabe wird allerdings seit Tagen verschoben. Am Mittwoch hatte Huml massive Versäumnisse bei der Weitergabe von 44.000 Testergebnissen einräumen müssen - unter ihnen waren auch 900 positive Befunde. Am Donnerstag hatte die Ministerin daraufhin ihren Rücktritt angeboten. Ministerpräsident Söder ließ sie dennoch im Amt. Seit einer Woche müssen sich alle Heimkehrer aus Risikogebieten einem Coronatest unterziehen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.08.2020 23:00 Uhr