Kardinal Marx begeht Mariä Himmelfahrt mit Gläubigen

Österreich führt strengere Reiseregeln ein

Wien: Österreich führt für Reiserückkehrer strengere Regeln ein. Sie ähneln denen, die seit dem 8. August in Deutschland gelten. Für Einreisende nach Österreich gilt nun: Wer in einem Corona-Risikogebiet war, muss einen negativen Test dabei haben, der nicht älter als drei Tage ist; oder sich für zehn Tage in häusliche Quarantäne begeben. Tests direkt an den Grenzen gibt es noch nicht, Bundeskanzler Kurz schließt aber nicht aus, dass sie kommen. Das sei Sache der Gesundheitsbehörden, so Kurz. Als Risikogebiete gelten unter anderem das spanische Festland, die Länder des Westbalkans, Rumänien, Schweden, die USA und Russland. Ab Montag aus österreichischer Sicht auch Kroatien. Von dort finde eine massive Viruseinschleppung statt, so Kurz.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.08.2020 19:00 Uhr