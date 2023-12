Kardinal Becciu zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt

Rom: Zum ersten Mal in der Kirchengeschichte hat ein Vatikangericht einen Kardinal wegen einer Straftat verurteilt. Fünfeinhalb Jahre Haft und eine Geldstrafe wegen Betrugs und Unterschlagung lautet der Richterspruch gegen den italienischen Kardinal Angelo Becciu. Laut Staatsanwalt trägt der Kardinal die Hauptverantwortung für ein verlustreiches Immobiliengeschäft, das der Vatikan ab 2014 in London tätigte. Der Schaden soll bei rund 150 Millionen Euro liegen. Zudem soll Becciu mit Zahlungen des Staatssekretariats an Sozialorganisationen Verwandte in seiner Heimat Sardinien begünstigt haben. Der Prozess hat über zwei Jahre gedauert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.12.2023 20:45 Uhr