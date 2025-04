Kardinäle in Rom dürften Datum für Beginn der Papstwahl festlegen

Rom: Im Vatikan beraten die schon eingetroffenen Kardinäle heute, wie die Wahl des neuen Papstes vonstatten gehen wird. Wie viele Kardinäle genau an der Vorkonklave teilnehmen werden, ist noch unklar. Seit Tagen wird bereits über die Kandidaten und mögliche Favoriten spekuliert. Bisher gibt es noch keinen Termin für den Beginn des Konklaves. Fühestmöglicher Termin wäre am 5. Mai, denn bis kommenden Sonntag gilt noch die traditionelle neuntägige Trauerzeit für Papst Franziskus, der am Samstag beigesetzt wurde. Wahlberechtigt bei der kommenden Papst-Wahl sind 135 Kardinäle.

