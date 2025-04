Kardinäle beraten nach dem Tod von Papst Franziskus über Trauerfeierlichkeiten

Rom: Nach dem Tod von Papst Franziskus kommen heute im Vatikan die Kardinäle zusammen. Sie wollen den Ablauf der Trauerfeierlichkeiten festlegen. An der Beerdigung werden kirchliche Würdenträger und Staatsoberhäupter aus der ganzen Welt teilnehmen. Der Vatikan hat am Abend den Totenschein veröffentlicht. Demnach ist der 88-Jährige an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben. Letztlich habe das Herz des Oberhaupts der katholischen Kirche versagt. In der Erklärung wird außerdem auf mehrere Vorerkrankungen verwiesen. Der Papst war gestern Früh in seiner Wohnung im vatikanischen Gästehaus Santa Marta gestorben. Am Ostersonntag hatte er noch an der Ostermesse auf dem Petersplatz teilgenommen und den Segen Urbi et Orbi gespendet - mit hörbaren Mühen beim Sprechen.

