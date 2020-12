Kapsel mit Asteroid-Proben kehrt zur Erde zurück

Nachrichtenarchiv - 05.12.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Adelaide: Die von Forschern weltweit mit Spannung erwartete Kapsel mit den ersten Proben aus dem Untergrund eines Asteroiden ist auf der Erde gelandet. Wie die japanische Raumfahrtbehörde Jaxa am Abend mitteilte, wurde die von ihrer Raumsonde abgeworfene Kapsel wie geplant in der australischen Woomera-Wüste geortet. Forscher erwarten in dem Behältnis 4,6 Milliarden Jahre altes Material vom 300 Millionen Kilometer entfernten Asteroiden Ryugu, das aus der Frühzeit unseres Sonnensystems stammt. Sie hoffen, durch Analysen der Proben den Ursprüngen des Systems und des Lebens auf der Erde auf die Spur zu kommen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2020 23:00 Uhr