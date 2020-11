Kaprun-Gedenken am 20. Jahrenstag der Bergbahnkatastrophe

Nachrichtenarchiv - 11.11.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kaprun 20 Jahre nach der Brandkatastrophe in einem Bergbahntunnel am Kitzsteinhorn haben Angehörige an die Opfer erinnert. 155 Winterspotler waren am 11. November 2000 in der brennenden Gletscherbahn in Österreich ums Leben gekommen. Auslöser für das Feuer in der Gletscherbahn war ein Heizlüfter am Ende des Zuges. Die meisten flüchtenden Passagiere wurden von der tödlichen Rauchwolke eingeholt, lediglich zwölf Menschen schafften es, den Tunnel lebend zu verlassen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.11.2020 20:00 Uhr