Kapitol nach Unruhen für sicher erklärt - Sitzung wird fortgesetzt

Nachrichtenarchiv - 07.01.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Anhänger des scheidenden Präsidenten Trump haben in Washington das Kapitol gestürmt. Demonstranten waren bis in den Saal des Senats vorgedrungen. Sie schlugen Fenster ein, Tränengas wurde eingesetzt. Laut Polizei wurde eine Frau durch Schüsse getötet. Nach fast vier Stunden wurde das Kapitol wieder für sicher erklärt. Der US-Senat setzt zur Stunde seine unterbrochene Sitzung zur Wahlbestätigung des designierten Präsidenten Biden fort. In Washington gilt derzeit eine Ausgangssperre, um die Proteste einzudämmen. Trump hat die Erstürmung des Kapitols auf Twitter kommentiert. Er schrieb, dies seien Dinge und Ereignisse, die passierten, wenn ein Erdrutschsieg bei einer Wahl auf so bösartige Weise großen Patrioten entrissen werde.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 07.01.2021 02:00 Uhr