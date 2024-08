Kapitän Gündogan beendet DFB-Karriere

Frankfurt am Main: Fußball-Spieler Ilkay Gündogan beendet seine Karriere in der deutschen Nationalmannschaft. Das hat der 33-Jährige über seine Social-Media-Kanäle bekannt gegeben. Der Mittelfeldspieler war im Herbst 2023 vom damaligen Bundestrainer Hansi Flick zum Kapitän ernannt worden und füllte das Amt auch unter Julian Nagelsmann während der Heim-EM in diesem Sommer aus. Gündogan absolvierte 82 Spiele für Deutschland und erzielte dabei 19 Tore. Im vergangenen Jahr war er von Manchester City zum FC Barcelona gewechselt. Ein Verbleib bei den Spaniern ist derzeit ungewiss.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.08.2024 03:00 Uhr