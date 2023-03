Kapitän der Fußball-Nationalmannschaft läuft künftig wieder mit traditioneller Binde auf

Meldungsarchiv - 22.03.2023 20:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Frankfurt am Main: Die Fußball-Nationalmannschaft spielt ab sofort nur noch mit der Kapitänsbinde in den Deutschland-Farben. Das hat der Deutsche Fußball-Bund bestätigt. Der DFB folgt damit einem Vorschlag von Nationalmannschaftsdirektor Völler und Trainer Flick. Beim Spiel gegen Peru am Samstag wird Joshua Kimmich vom FC Bayern mit der schwarz-rot-goldenen Binde auflaufen. Die Regenbogenbinde, über die es bei der WM in Katar viele Diskussionen gegeben hatte, wird nicht mehr zum Einsatz kommen. Der Bremer Stürmer Füllkrug sagte, Trainer Flick wolle erreichen, dass der Fokus wieder auf dem Fußball liege.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.03.2023 20:00 Uhr