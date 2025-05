Kanzlerwahl: SPD-Chef Klingbeil sieht Vertrauensverlust

Berlin: Der neue Bundeskanzler Merz sieht sich durch den verlorenen ersten Wahlgang gestern nicht geschwächt. Das sei sicherlich ein kleiner Makel, räumte Merz am Abend im ZDF ein. Sein Vertrauen in SPD-Vizekanzler Klingbeil sei aber unverändert groß. Auch Klingbeil räumte ein, das sei kein guter Tag gewesen, um Vertrauen zu gewinnen. Er blickt dennoch zuversichtlich auf die künftige Regierungsarbeit. "Wir wollen das schaffen,und wir werden das auch schaffen", sagte der SPD-Chef wörtlich auf RTL. Bundestagspräsidentin Klöckner bewertet den Umgang des Bundestags mit der unerwarteten Situation rund um die Kanzlerwahl positiv. Die Regeln der Demokratie hätten sich bewährt, sagte die CDU-Politikerin in der ARD. Merz war gestern erst im zweiten Anlauf zum Bundeskanzler gewählt worden. Das ist einmalig in der Geschichte der Bundesrepublik. Heute reist der neue Kanzler in die beiden Nachbarländer Frankreich und Polen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.05.2025 06:00 Uhr